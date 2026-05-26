Journée de l’Afrique : Nafti réaffirme l’ancrage africain de la Tunisie et appelle à une intégration économique renforcée

Une cérémonie diplomatique et un dialogue avec le corps ambassadorial africain ont marqué la commémoration du 25 mai au ministère des Affaires étrangères.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger a abrité ce dimanche 25 mai 2026 une cérémonie officielle à l’occasion de la Journée de l’Afrique. Le ministre Mohamed Ali Nafti y a accueilli les ambassadeurs africains accrédités en Tunisie, ainsi que les représentants des organisations, bureaux et banques africains présents dans le pays, aux côtés de plusieurs anciens diplomates tunisiens ayant servi sur le continent.

Après les honneurs rendus aux drapeaux tunisien et de l’Union africaine et l’exécution des hymnes officiels, une exposition retraçant la dimension africaine de la politique étrangère tunisienne a été inaugurée dans le hall du ministère. Elle couvrait l’engagement de Tunis depuis la signature de l’acte constitutif de l’Organisation de l’Unité Africaine, sa participation aux différents sommets et forums panafricains, ainsi que sa contribution aux opérations de maintien de la paix sous l’égide de l’UA ou des Nations Unies.

Un dialogue interactif a ensuite réuni le ministre et les membres du corps diplomatique africain, portant sur l’état de la coopération bilatérale et les pistes pour l’approfondir à la lumière des prochaines échéances.

Prenant la parole lors de la réception organisée par le groupe des ambassadeurs africains — en présence de la doyenne du corps diplomatique africain, Mme Gertrudis Nsang Ndong, d’hommes d’affaires et de représentants des médias —, Mohamed Ali Nafti a rappelé le rôle historique de la Tunisie dans le soutien aux mouvements de libération africains et la défense des causes du continent au sein des instances onusiennes, fidèle à la doctrine des « solutions africaines aux problèmes africains ».

Le ministre a également mis en avant la nécessité de tirer pleinement parti des opportunités offertes par la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF) et le Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA), appelant le secteur privé africain à s’impliquer davantage dans le soutien à l’investissement et au commerce intra-africain. Il a par ailleurs évoqué les défis communs auxquels le continent demeure confronté — sécurité, changement climatique, migration et emploi des jeunes — estimant que leur résolution exige une action africaine concertée et des investissements accrus dans la jeunesse, l’innovation et les infrastructures.

Nafti a conclu en réaffirmant l’engagement de Tunis à œuvrer aux côtés de ses partenaires africains en faveur du développement, de la stabilité et de la prospérité du continent, tout en contribuant activement à la réforme et à la modernisation du système de gouvernance africain.