AÃ¯d al-Adha : l’INSSPA saisit plus de 1 200 kg de viandes non conformes Ã travers le territoire

Des campagnes de contrÃ´le renforcÃ©es en coordination avec les autoritÃ©s rÃ©gionales

L’Instance nationale de la sÃ©curitÃ© sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a annoncÃ© dimanche la saisie et la destruction de plus de 1 205 kg de viandes rouges et de produits animaliers non sÃ©curisÃ©s ou d’origine inconnue, dans le cadre des campagnes de contrÃ´le intensifiÃ©es Ã l’approche de l’AÃ¯d al-Adha.

Ces opÃ©rations, menÃ©es en coordination avec les structures rÃ©gionales de l’instance et en partenariat avec les autoritÃ©s compÃ©tentes, ont couvert les marchÃ©s d’animaux de sacrifice et les points de vente de viandes sur l’ensemble du territoire national.

Des saisies significatives dans plusieurs gouvernorats

Ã€ Sousse, les Ã©quipes de contrÃ´le ont procÃ©dÃ©, lors d’opÃ©rations conjointes avec les services du commerce et les forces de l’ordre, Ã la saisie de deux veaux dans un abattoir â€” soit environ 500 kg â€” aprÃ¨s la dÃ©tection de signes cliniques confirmant une infection Ã la tuberculose. Les animaux ont Ã©tÃ© dÃ©truits conformÃ©ment aux procÃ©dures sanitaires en vigueur. Quelque 540 kg de foies de bovins et d’ovins ont par ailleurs Ã©tÃ© saisis dans un local non rÃ©glementaire, en raison de l’absence de conditions d’hygiÃ¨ne, du non-respect de la chaÃ®ne du froid et de l’impossibilitÃ© d’identifier le fournisseur.

Ã€ Jendouba, 37,85 kg de viande d’agneau d’origine inconnue ont Ã©tÃ© saisis dans un point de vente, tandis qu’Ã Gafsa, 52,8 kg de viande ovine ont Ã©tÃ© retirÃ©s pour non-conformitÃ© aux conditions de conservation. Ã€ Kairouan, 75 kg de foie congelÃ© impropre Ã la consommation, stockÃ© dans des conditions non conformes aux normes sanitaires, ont Ã©tÃ© dÃ©couverts chez un boucher.

Sensibilisation et dispositif d’assistance aux citoyens

En parallÃ¨le des contrÃ´les, l’INSSPA a dÃ©ployÃ© sur le terrain des Ã©quipes de vÃ©tÃ©rinaires et de spÃ©cialistes pour sensibiliser Ã©leveurs et commerÃ§ants au respect des rÃ¨gles sanitaires, et distribuÃ© des brochures dans les marchÃ©s de bÃ©tail portant sur les bonnes pratiques d’abattage et de conservation des viandes.

Ã€ l’occasion de l’AÃ¯d, l’instance met Ã disposition des citoyens une Ã©quipe vÃ©tÃ©rinaire joignable pendant toute la durÃ©e de la fÃªte, y compris via WhatsApp pour des consultations Ã distance sur les animaux de sacrifice et les viandes. Les citoyens peuvent Ã©galement contacter le numÃ©ro vert 80106977.