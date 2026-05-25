Carthage accueille la 2e Ã©dition de l’Ã©cole d’Ã©tÃ© internationale AISE 2026 sur l’IA gÃ©nÃ©rative et la sÃ©curitÃ© des logiciels

Des chercheurs et experts d’AmÃ©rique, d’Asie et d’Europe attendus du 23 au 25 juin

L’Institut des hautes Ã©tudes commerciales de Carthage (IHEC) accueillera du 23 au 25 juin prochain la deuxiÃ¨me Ã©dition de l’Ã©cole d’Ã©tÃ© internationale AISE 2026, placÃ©e cette annÃ©e sous le thÃ¨me Â« L’intelligence artificielle gÃ©nÃ©rative dans la conformitÃ©, la maintenance et la sÃ©curitÃ© des logiciels Â».

La manifestation vise Ã dÃ©battre des dÃ©fis posÃ©s par l’Ã©volution rapide des lÃ©gislations, des normes de sÃ©curitÃ© et des exigences de conformitÃ©, faisant de la fiabilitÃ© et de la mise aux standards des systÃ¨mes logiciels l’un des enjeux majeurs pour les universitÃ©s et le secteur informatique en Tunisie.

L’Ã©dition 2026 devrait rÃ©unir des chercheurs, experts et professionnels venus d’AmÃ©rique, d’Asie et d’Europe, dans un cadre propice aux Ã©changes scientifiques et Ã la coopÃ©ration acadÃ©mique autour des derniÃ¨res innovations du domaine.

Les organisateurs ont soulignÃ© que la compÃ©titivitÃ© de l’Ã©cosystÃ¨me logiciel tunisien dÃ©pend de sa capacitÃ© Ã s’adapter aux mutations technologiques et rÃ©glementaires mondiales, faisant de cette Ã©cole d’Ã©tÃ© un espace de rÃ©flexion collective sur l’avenir des logiciels intelligents, sÃ©curisÃ©s et conformes aux standards internationaux.