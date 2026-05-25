AÃ¯d al-Adha : l’ONAS appelle Ã  ne pas jeter les dÃ©chets de sacrifice dans les canalisations

25-05-2026

Un geste simple pour prÃ©server le rÃ©seau d’assainissement et l’environnement

Ã€ l’approche de l’AÃ¯d al-Adha, l’Office national de l’assainissement (ONAS) lance une campagne de sensibilisation appelant les citoyens Ã  adopter les bons gestes pour l’Ã©limination des dÃ©chets issus des sacrifices, en Ã©vitant tout rejet dans le rÃ©seau des eaux usÃ©es.

L’Office avertit que ces pratiques provoquent l’obstruction des canalisations, des dysfonctionnements du rÃ©seau, des nuisances olfactives et une dÃ©gradation de l’environnement, outre des pannes coÃ»teuses nÃ©cessitant des interventions techniques de maintenance.

L’ONAS recommande de conditionner les dÃ©chets dans des sacs hermÃ©tiquement fermÃ©s et de les dÃ©poser dans les conteneurs d’ordures mÃ©nagÃ¨res, afin de prÃ©server la propretÃ© du cadre de vie et le bon fonctionnement des infrastructures d’assainissement.

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