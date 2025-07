Allemagne : Le Bayern claque 75 millions pour Diaz !

Le Colombien Luis Diaz, 28 ans, s’est engagé avec le Bayern Munich en provenance de Liverpool pour un contrat d’une durée de quatre ans jusqu’à l’été 2029, a annoncé, ce mercredi, le champion d’Allemagne.

« Je suis très heureux, cela signifie beaucoup pour moi » de rallier « l’un des plus grands clubs du monde », s’est réjoui dans le communiqué du club Luis Diaz, sacré champion d’Angleterre avec Liverpool en mai 2025.

Selon les médias anglais et allemands, le montant du transfert s’élève autour de 75 millions d’euros (bonus compris), ce qui en ferait la troisième recrue la plus chère de l’histoire du Bayern, derrière Harry Kane (95 M EUR à l’été 2023), et Lucas Hernandez (67 M EUR à l’été 2019).