Coupe de Tunisie : Formation rentrante de l’EST contre la JSO

Voici la composition rentrante de l’Espérance de Tunis qui affrontera cet après midi la JS Omrane pour le compte des demi-finales de la Coupe de Tunisie :

Amanallah Memmiche, Mohamed Ben Ali, Hamza Jelassi, Yassine Meriah, Nidhal Laifi, Abderamane Konaté, Hamza Rafia, Chiheb Jebali, Yan Sasse, Jack Diarra, Florian Danho.