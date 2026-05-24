Coupe de Tunisie : Formation rentrante de l’EST contre la JSO
24-05-2026
Voici la composition rentrante de l’Espérance de Tunis qui affrontera cet après midi la JS Omrane pour le compte des demi-finales de la Coupe de Tunisie :
Amanallah Memmiche, Mohamed Ben Ali, Hamza Jelassi, Yassine Meriah, Nidhal Laifi, Abderamane Konaté, Hamza Rafia, Chiheb Jebali, Yan Sasse, Jack Diarra, Florian Danho.
Lire aussi
Coupe de Tunisie Coupe de Tunisie : Un remake de 2005 entre les deu
Coupe de Tunisie Coupe de Tunisie : Formation rentrante du CSS face