CL-AFR : Mamelodi, dix ans après !

Vainqueur de l’édition 2016 face au Zamalek, Mamelodi Sundowns vient d’obtenir son deuxième titre de champion d’Afrique.

Lors de la finale retour disputée à Rabat, les joueurs de Cardoso ont été menés au score suite à un pénalty transformé par Hrimat avant d’égaliser grâce à un tir surpuissant de Mokoena.

Les Sud-Africains peuvent remercier leur gardien Williams qui a été encore une fois décisif en arrêtant un deuxième pénalty de Hrimat à un quart d’heure de la fin du match.