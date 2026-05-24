CL-AFR : Mamelodi, dix ans après !

24-05-2026

Vainqueur de l’édition 2016 face au Zamalek, Mamelodi Sundowns vient d’obtenir son deuxième titre de champion d’Afrique.

Lors de la finale retour disputée à Rabat, les joueurs de Cardoso ont été menés au score suite à un pénalty transformé par Hrimat avant d’égaliser grâce à un tir surpuissant de Mokoena.

Les Sud-Africains peuvent remercier leur gardien Williams qui a été encore une fois décisif en arrêtant un deuxième pénalty de Hrimat à un quart d’heure de la fin du match.

 

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