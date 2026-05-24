Coupe de Tunisie : Un remake de 2005 entre les deux Espérances

24-05-2026

Les deux finalistes de la Coupe de Tunisie 2026 sont connus. L’Espérance Sportive de Tunis a obtenu son billet après avoir dominé la Jeunesse Sportive d’El Omrane (1/0). L’unique but a été marqué par Danho en première période.

À Sfax, l’Esperance de Zarzis a éliminé le Club Sportif Sfaxien (0/1). Ce succès porte le nom de Kassab qui a trouvé la faille a la 40eme minute.

La finale du 30 mai sera un remake de celle de 2005. À l’époque, l’ES Zarzis avait surpris les Sang et or (0/2). C’était le premier et l’unique trophée du club.

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