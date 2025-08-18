Amnesty International accuse IsraÃ«l de mener une Â« campagne de famine dÃ©libÃ©rÃ©e Â» Ã Gaza

Amnesty International a accusÃ© IsraÃ«l de mener dans la bande de Gaza une Â« campagne de famine dÃ©libÃ©rÃ©e Â», dans un communiquÃ© publiÃ© ce lundi. Selon lâ€™ONG, cette stratÃ©gie dÃ©truit Â« systÃ©matiquement la santÃ©, le bien-Ãªtre et le tissu social Â» de la population, alors que lâ€™ONU et plusieurs organisations humanitaires alertent sur un risque imminent de famine.

Lâ€™organisation de dÃ©fense des droits humains affirme avoir recueilli les tÃ©moignages de 19 Palestiniens dÃ©placÃ©s et de deux soignants traitant des enfants souffrant de malnutrition. Ces rÃ©cits viendraient confirmer, selon Amnesty, que Â« la combinaison mortelle de la faim et de la maladie Â» nâ€™est pas un simple effet collatÃ©ral des opÃ©rations militaires, mais Â« le rÃ©sultat intentionnel de politiques menÃ©es depuis 22 mois, visant Ã infliger aux Palestiniens des conditions de vie calculÃ©es pour entraÃ®ner leur destruction physique â€“ partie intÃ©grante du gÃ©nocide en cours Â».

En avril dernier, Amnesty avait dÃ©jÃ accusÃ© IsraÃ«l de commettre un Â« gÃ©nocide en direct Â», des dÃ©clarations rejetÃ©es par Tel-Aviv comme des Â« mensonges sans fondement Â».

Le 12 aoÃ»t, le Cogat, organe du ministÃ¨re israÃ©lien de la DÃ©fense chargÃ© des affaires civiles dans les Territoires palestiniens, avait pour sa part affirmÃ© quâ€™ Â« aucun signe de malnutrition gÃ©nÃ©ralisÃ©e Â» nâ€™avait Ã©tÃ© observÃ© Ã Gaza, contredisant ainsi les chiffres avancÃ©s par le Hamas sur des dÃ©cÃ¨s liÃ©s Ã la faim.

Depuis lâ€™attaque du 7 octobre 2023 menÃ©e par le Hamas en IsraÃ«l, lâ€™armÃ©e israÃ©lienne assiÃ¨ge la bande de Gaza, oÃ¹ vivent 2,4 millions de Palestiniens. Le territoire, totalement dÃ©pendant de lâ€™aide humanitaire, avait Ã©tÃ© soumis Ã un blocus total en mars, partiellement assoupli en mai, avant dâ€™Ãªtre de nouveau resserrÃ© fin juillet face aux critiques internationales. Lâ€™ONU avertit dÃ©sormais dâ€™un risque de Â« famine gÃ©nÃ©ralisÃ©e Â» et appelle Ã Â« inonder Gaza dâ€™aide humanitaire Â».

