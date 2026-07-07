Année universitaire 2026-2027 : le ministère de l’Enseignement supérieur dévoile le calendrier

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fixé le calendrier de la prochaine année universitaire, dans le cadre de l’organisation des cours au sein des établissements relevant de son autorité. Cette information a été communiquée via une circulaire adressée aux présidents d’universités ainsi qu’aux directeurs et doyens des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

Selon ce document, la rentrée universitaire est fixée au mardi 1er septembre 2026 pour les instituts préparatoires aux études d’ingénieur, les écoles et instituts de formation d’ingénieurs, l’École nationale d’architecture et d’urbanisme de Tunis, les facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie, l’École nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet, ainsi que les instituts supérieurs d’études technologiques.

Pour l’ensemble des autres établissements d’enseignement supérieur, la rentrée est prévue le samedi 12 septembre 2026.

L’année universitaire devra compter un minimum de 28 semaines de cours effectifs, hors périodes de vacances et d’examens, à l’exception des filières régies par des textes spécifiques. Les enseignants universitaires continueront, comme chaque année, d’assurer l’évaluation des résultats de fin d’année ainsi que la supervision des examens, concours et corrections.

Côté vacances, le ministère a fixé les congés d’hiver du samedi 12 décembre 2026 (après la fin des cours) au dimanche 27 décembre 2026, tandis que les vacances de printemps s’étaleront du vendredi 19 mars au dimanche 4 avril 2027.

Le calendrier universitaire comprend par ailleurs plusieurs jours fériés : les fêtes de l’Évacuation et de la Révolution, respectivement les 15 octobre et 17 décembre 2026, le Jour de l’an le 1er janvier 2027, la fête de l’Indépendance le 20 mars 2027, la fête des Martyrs le 9 avril 2027, ainsi que la fête du Travail le 1er mai 2027. Les dates de l’Aïd El-Fitr et de l’Aïd El-Idha seront quant à elles communiquées ultérieurement.