La SNIT Nord ouvre un concours pour recruter cinq agents et cadres

La Société nationale immobilière de Tunisie du Nord (SNIT Nord), placée sous la tutelle du ministère de l’Équipement et de l’Habitat, a annoncé l’ouverture d’un concours externe sur dossiers et épreuves en vue de recruter cinq agents et cadres dans diverses spécialités. Les candidats retenus seront affectés au siège social de la société, à Bizerte, ou dans l’une de ses agences régionales de Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana.

Cinq postes à pourvoir

Le concours prévoit le recrutement d’un administrateur principal en audit interne, au titre des postes de cadres, ainsi que de deux techniciens supérieurs — l’un spécialisé en comptabilité et finances, l’autre en génie civil — relevant de la catégorie des postes de gestion. Deux postes d’exécution complètent l’offre : un poste de chauffeur et un poste de distributeur de courrier.

Candidatures ouvertes jusqu’au 27 juillet

Selon la SNIT Nord, les inscriptions électroniques sont ouvertes depuis ce lundi 6 juillet 2026 et resteront accessibles jusqu’au lundi 27 juillet 2026, dernier délai. Les candidatures doivent obligatoirement être déposées via la plateforme électronique dédiée, à l’adresse snitnord.com/concours.

Conditions d’âge

L’âge maximum requis est fixé à 40 ans pour les postes d’administrateur principal et de technicien supérieur, tandis que les candidats aux postes de chauffeur et de distributeur de courrier doivent être âgés de 24 à 35 ans au 1er janvier 2025. Les candidats ayant dépassé la limite d’âge peuvent toutefois bénéficier d’une bonification, sous réserve de présenter une attestation d’inscription auprès d’un bureau de l’emploi ou de justifier de services civils accomplis dans le secteur public.

Une sélection en deux étapes

Le concours se déroulera en deux phases. La première consiste en un tri électronique fondé sur des critères automatisés, notamment la moyenne du baccalauréat et l’année d’obtention du diplôme. Les 15 premiers candidats classés par spécialité seront ensuite invités à déposer leur dossier papier afin de passer les épreuves écrites, orales ou pratiques prévues.

La SNIT Nord précise que tout dossier incomplet, non conforme ou parvenu hors délai sera automatiquement rejeté, de même que tout candidat obtenant un score de présélection inférieur à 50 points sur 100.