Gabès : environ 200 cas d’intoxication alimentaire après un mariage à Métouia

07-07-2026

Quelque 200 personnes ont été victimes d’une intoxication alimentaire dans la délégation de Métouia, au gouvernorat de Gabès, après avoir consommé un repas servi lors d’un mariage organisé samedi dernier. C’est ce qu’a annoncé, ce mardi, Ahmed Neji, coordinateur régional de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires à Gabès.

La majorité des personnes concernées ont depuis quitté l’hôpital de Ouedhref, après y avoir reçu les soins nécessaires.

Selon les premières conclusions de l’enquête, le tajine et la salade figureraient parmi les aliments les plus susceptibles d’être à l’origine de cette intoxication collective, en raison de la nature particulièrement périssable de certains de leurs ingrédients.

S’agissant de l’état de santé des patients, le coordinateur régional a précisé que l’ensemble des personnes touchées présentait des symptômes similaires : vomissements, diarrhées et forte fièvre.

La situation est désormais maîtrisée, les personnes prises en charge ayant toutes reçu les soins appropriés.

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