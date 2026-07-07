Municipalité de Tunis : nouvelles interventions contre l’occupation illégale de l’espace public et l’insalubrité

La municipalité de Tunis a poursuivi, hier lundi, en coordination avec les services de la police municipale, ses interventions quotidiennes sur le terrain au niveau de la circonscription municipale de La Goulette, couvrant les rives et abords du lac ainsi que le centre urbain nord. Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale des trottoirs et des voies publiques, ainsi que du contrôle du respect des conditions sanitaires dans les établissements ouverts au public.

Ces interventions ont donné lieu à la rédaction de 16 contraventions sanitaires et 6 procès-verbaux administratifs à l’encontre des contrevenants, dans le cadre de l’application de la réglementation en vigueur et du maintien de l’ordre et de la santé publics. Les agents ont par ailleurs procédé à la saisie de 280 chaises, 85 tables et un réfrigérateur, ainsi qu’à la saisie et à la destruction de 70 kg de pâte impropre à la consommation. Ces informations ont été rapportées par un communiqué des services de communication de la municipalité de Tunis, publié ce mardi 7 juillet 2026.

Par ailleurs, la municipalité de Tunis a mené des interventions de terrain d’envergure dans la circonscription d’El Kabaria, dans le cadre des efforts de propreté, de protection de l’environnement et de lutte contre les dépôts sauvages de déchets et de gravats. Ces opérations se sont déroulées sous la supervision de la responsable chargée de la gestion de la municipalité de Tunis, en présence du délégué de la région ainsi que des membres des conseils locaux et des services municipaux concernés.

Plusieurs structures ont pris part à ces interventions, parmi lesquelles les services du ministère de l’Équipement, l’Office national de l’assainissement (ONAS) et l’Agence municipale des services environnementaux.

Les travaux ont consisté en l’enlèvement des gravats et déchets déposés de manière anarchique, ainsi qu’en le nettoyage et le désencombrement des terrains vagues situés dans les zones d’El Ouardia 4, Ibn Sina et El Mourouj 2.