Après près de 20 ans de pouvoir, le Hamas dissout ses instances dirigeantes à Gaza

06-07-2026

Le Hamas a annoncé, ce lundi, la dissolution du comité gouvernemental d’urgence ainsi que de l’ensemble des instances chargées de la gestion de la bande de Gaza, mettant ainsi fin à près de deux décennies de contrôle sur le territoire.

Selon Ismaïl al-Thawabta, directeur du bureau des médias du gouvernement du Hamas, le président du comité d’urgence du gouvernement, Mohammed al-Farra, a officiellement présenté sa démission. Cette décision vise à faciliter la transition vers le Comité national pour l’administration de Gaza (NCAG), une instance technocratique.

Le NCAG a été mis en place dans le cadre du « Conseil de Paix » instauré par le président américain Donald Trump lors des négociations ayant abouti au cessez-le-feu entre Israël et le Hamas en octobre 2025. D’après The National, les pouvoirs ont été transférés au Comité national pour l’administration de Gaza, établi en vertu d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU.

Un porte-parole des autorités locales de Gaza a précisé à The National que le Hamas avait pris cette mesure pour signifier clairement qu’il renonçait à toute autorité gouvernementale sur le territoire, et que la décision avait été coordonnée avec les médiateurs égyptiens, qataris et turcs afin de garantir la mise en œuvre du cessez-le-feu et du plan de reconstruction de Gaza.

D’après l’agence AFP, les autres factions palestiniennes, réunies au Caire, auraient accueilli favorablement cette décision, la qualifiant d’étape sérieuse permettant au Comité national d’assumer pleinement son rôle dans la gouvernance du territoire.

Fil d'actualités

L’ISIE valide le calendrier du second tour des législatives p

06-07-2026

Port de Skhira : le ministère du Transport lance des mesures pour r

06-07-2026

Concours de la Sixième : le ministère de l’Éducation dévoi

06-07-2026

Résultats du concours d’entrée aux collèges pilotes : 64 06

06-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

Lire aussi

Économie Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le r
High-tech « Smart infrastructures in the A.I era » : Qu
Économie Location immobilière : Loyers en hausse et quarti
Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di

Fil d'actualités

L’ISIE valide le calendrier du second tour des législatives partielles à

06-07-2026

Port de Skhira : le ministère du Transport lance des mesures pour régulariser

06-07-2026

Concours de la Sixième : le ministère de l’Éducation dévoile les chiff

06-07-2026

Résultats du concours d’entrée aux collèges pilotes : 64 065 admis sur

06-07-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dépasse le rythme des salaires

25-05-2026

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025