Après près de 20 ans de pouvoir, le Hamas dissout ses instances dirigeantes à Gaza

Le Hamas a annoncé, ce lundi, la dissolution du comité gouvernemental d’urgence ainsi que de l’ensemble des instances chargées de la gestion de la bande de Gaza, mettant ainsi fin à près de deux décennies de contrôle sur le territoire.

Selon Ismaïl al-Thawabta, directeur du bureau des médias du gouvernement du Hamas, le président du comité d’urgence du gouvernement, Mohammed al-Farra, a officiellement présenté sa démission. Cette décision vise à faciliter la transition vers le Comité national pour l’administration de Gaza (NCAG), une instance technocratique.

Le NCAG a été mis en place dans le cadre du « Conseil de Paix » instauré par le président américain Donald Trump lors des négociations ayant abouti au cessez-le-feu entre Israël et le Hamas en octobre 2025. D’après The National, les pouvoirs ont été transférés au Comité national pour l’administration de Gaza, établi en vertu d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU.

Un porte-parole des autorités locales de Gaza a précisé à The National que le Hamas avait pris cette mesure pour signifier clairement qu’il renonçait à toute autorité gouvernementale sur le territoire, et que la décision avait été coordonnée avec les médiateurs égyptiens, qataris et turcs afin de garantir la mise en œuvre du cessez-le-feu et du plan de reconstruction de Gaza.

D’après l’agence AFP, les autres factions palestiniennes, réunies au Caire, auraient accueilli favorablement cette décision, la qualifiant d’étape sérieuse permettant au Comité national d’assumer pleinement son rôle dans la gouvernance du territoire.