ARP: examen dâ€™un projet de loi sur le Conseil national des Tunisiens Ã lâ€™Ã©tranger

La commission des relations extÃ©rieures, de la coopÃ©ration internationale, des Tunisiens Ã lâ€™Ã©tranger et de la migration au sein de AssemblÃ©e des reprÃ©sentants du peuple tiendra, aprÃ¨s-demain jeudi 4 juin 2026 Ã partir de 9h30, une sÃ©ance de travail consacrÃ©e Ã la poursuite de lâ€™examen du projet de loi nÂ°2024/064 relatif au Conseil national des Tunisiens rÃ©sidant Ã lâ€™Ã©tranger.

Les travaux porteront Ã©galement sur les rÃ©centes mesures adoptÃ©es par le conseil ministÃ©riel restreint en faveur des Tunisiens Ã©tablis Ã lâ€™Ã©tranger.

Ce projet de loi vise Ã modifier et complÃ©ter la loi organique nÂ°68 de 2016, dans lâ€™objectif de surmonter les obstacles structurels ayant empÃªchÃ© la mise en Å“uvre effective de ce dispositif institutionnel.

Lâ€™initiative prÃ©voit notamment une restructuration de lâ€™assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale du Conseil ainsi que lâ€™adoption dâ€™un systÃ¨me de vote individuel, sur une base volontaire et directe Ã©manant de la diaspora tunisienne.

Le texte propose Ã©galement lâ€™introduction du vote Ã©lectronique afin de faciliter la participation des Tunisiens Ã lâ€™Ã©tranger Ã lâ€™Ã©lection de leurs reprÃ©sentants.

Lâ€™ambition affichÃ©e est de transformer ce Conseil en une instance de coordination horizontale entre les diffÃ©rents ministÃ¨res concernÃ©s, afin dâ€™unifier les politiques publiques destinÃ©es aux Tunisiens de lâ€™Ã©tranger, de mieux encadrer leurs intÃ©rÃªts et de renforcer la mobilisation des compÃ©tences expatriÃ©es en faveur du dÃ©veloppement Ã©conomique national.