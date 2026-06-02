ES Tunis : Yazid Mansouri fait ses valises

Le directeur sportif algÃ©rien de l’Esperance Sportive de Tunis a Ã©tÃ© remerciÃ©. AprÃ¨s une annÃ©e au parc B, Yazid Mansouri sevra faire ses valises.

Suite Ã une longue rÃ©union avec Chokri El Ouaer, le club Sang et or a communiquÃ© Ã l’AlgÃ©rien que sa mission est terminÃ©e.Â

Lors d’une intervention sur la chaine Al Hiwar, El Ouaer avait dÃ©jÃ insinuÃ© que le futur directeur sportif sera Ã©tranger et que son identitÃ© sera dÃ©voilÃ©e dans les prochains jours.