Tunis : la prÃ©sence de la galÃ¨re portugaise sur les cÃ´tes suscite des inquiÃ©tudes, les scientifiques appellent au calme

Lâ€™observation rÃ©cente de quelques spÃ©cimens de galÃ¨re portugaise sur certaines plages tunisiennes a suscitÃ© de nombreuses rÃ©actions sur les rÃ©seaux sociaux, parfois accompagnÃ©es dâ€™informations jugÃ©es alarmistes concernant la dangerositÃ© de cette espÃ¨ce marine.

InvitÃ©e ce mardi 2 juin 2026 sur les ondes de Jawhara FM, la chercheuse Ã lâ€™Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM), Afef Fathalli, spÃ©cialisÃ©e en biologie marine, a tenu Ã apporter des prÃ©cisions scientifiques afin de remettre en contexte ce phÃ©nomÃ¨ne.

Connue sous le nom scientifique Physalia physalis, la galÃ¨re portugaise appartient au groupe des cnidaires, au mÃªme titre que les mÃ©duses. Son flotteur translucide, Ã©voquant les voiles des anciens navires, lui vaut son appellation courante de Â« galÃ¨re portugaise Â», parfois aussi dÃ©signÃ©e comme Â« mÃ©duse portugaise Â» ou Â« homme de guerre portugais Â».

Selon la spÃ©cialiste, cette espÃ¨ce nâ€™est pas originaire de la mer MÃ©diterranÃ©e. Elle Ã©volue principalement dans les eaux tropicales et subtropicales de lâ€™ocÃ©an Atlantique et peut former de vastes colonies composÃ©es de milliers dâ€™individus. Les spÃ©cimens observÃ©s en MÃ©diterranÃ©e y arrivent de maniÃ¨re occasionnelle, transportÃ©s par les courants marins reliant lâ€™Atlantique au bassin mÃ©diterranÃ©en.

Â« Elle nâ€™est pas installÃ©e durablement en MÃ©diterranÃ©e Â», a-t-elle prÃ©cisÃ©, ajoutant que les individus observÃ©s restent gÃ©nÃ©ralement isolÃ©s et peu nombreux.

Des signalements similaires ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© recensÃ©s dans plusieurs pays mÃ©diterranÃ©ens, notamment en Espagne, en Italie, Ã Malte et au Maroc. En Tunisie, sa prÃ©sence est documentÃ©e depuis plusieurs annÃ©es, avec des observations scientifiques confirmÃ©es par lâ€™INSTM dÃ¨s 2021, ainsi que des signalements ponctuels sur diffÃ©rentes portions du littoral, dont Tabarka, Ben Arous et Soliman.

Face aux inquiÃ©tudes relayÃ©es en ligne, la chercheuse a tenu Ã relativiser le risque sanitaire. Contrairement Ã certaines affirmations, la galÃ¨re portugaise nâ€™est pas considÃ©rÃ©e comme une espÃ¨ce mortelle dans les conditions observÃ©es en MÃ©diterranÃ©e, mÃªme si son contact peut provoquer des douleurs importantes, parfois supÃ©rieures Ã celles des mÃ©duses locales.

Â« Les informations selon lesquelles elle serait mortelle sont infondÃ©es Â», a-t-elle insistÃ©, rappelant que sa piqÃ»re est certes douloureuse mais non lÃ©tale.

Lâ€™organisme marin possÃ¨de de longs tentacules dotÃ©s de cellules urticantes utilisÃ©es pour capturer ses proies, principalement de petits organismes marins, et non pour reprÃ©senter un danger spÃ©cifique pour lâ€™Ãªtre humain.

En cas de contact, les recommandations restent similaires Ã celles appliquÃ©es pour les piqÃ»res de mÃ©duses : rinÃ§age Ã lâ€™eau de mer, Ã©vitement de lâ€™eau douce afin de ne pas activer les cellules urticantes restantes, et retrait dÃ©licat des Ã©ventuels fragments de tentacules sans contact direct.

Enfin, la spÃ©cialiste rappelle que ces apparitions restent ponctuelles, gÃ©nÃ©ralement observÃ©es entre mars et juin sous lâ€™effet des vents et des courants, et ne traduisent pas une installation durable ni une prolifÃ©ration de lâ€™espÃ¨ce sur les cÃ´tes tunisiennes.