Tunis : coopÃ©ration tuniso-indienne dans le secteur pharmaceutique au cÅ“ur dâ€™une rÃ©union au ministÃ¨re de la SantÃ©

02-06-2026

Le ministre de la SantÃ©, Mustafa Ferjani, a reÃ§u ce mardi des responsables de la sociÃ©tÃ© indienne Tenshi, spÃ©cialisÃ©e dans la production de mÃ©dicaments gÃ©nÃ©riques et innovants, dans le cadre dâ€™une sÃ©ance de travail consacrÃ©e au suivi des projets de coopÃ©ration dans le secteur pharmaceutique.

Cette rencontre sâ€™inscrit dans le cadre du partenariat engagÃ© entre lâ€™entreprise indienne et la SIPHAT, qui a dÃ©jÃ  permis le lancement dâ€™activitÃ©s de fabrication et de production en Tunisie, avec pour objectif de renforcer lâ€™investissement et de dÃ©velopper lâ€™industrie pharmaceutique nationale.

Ã€ cette occasion, le ministre de la SantÃ© a rÃ©affirmÃ© lâ€™orientation des autoritÃ©s vers le renforcement de la souverainetÃ© pharmaceutique de la Tunisie, en encourageant la production locale et en faisant du secteur un levier de croissance Ã©conomique et une plateforme dâ€™exportation vers les marchÃ©s africains et arabes.

Tunisie

Il a Ã©galement soulignÃ© la nÃ©cessitÃ© de poursuivre la rÃ©forme du systÃ¨me de santÃ© et du secteur pharmaceutique Ã  travers une approche progressive mais concrÃ¨te, basÃ©e sur lâ€™investissement, le transfert de compÃ©tences, la crÃ©ation dâ€™emplois et la garantie de lâ€™accÃ¨s des citoyens Ã  des mÃ©dicaments sÃ»rs et efficaces.

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