ARP: la commission de la lÃ©gislation gÃ©nÃ©rale reprend l’examen du projet de loi sur les conseillers fiscaux

04-06-2026

La commission de la lÃ©gislation gÃ©nÃ©rale de l’AssemblÃ©e des reprÃ©sentants du peuple tient ce jeudi une sÃ©ance de travail consacrÃ©e Ã  la poursuite de l’examen du projet de loi organique relatif Ã  l’organisation de la profession de conseiller fiscal (nÂ°2023/013).

Selon un communiquÃ© du Parlement, la sÃ©ance, prÃ©vue Ã  partir de 10h00, portera principalement sur la rÃ©vision des articles litigieux du texte, Ã  la lumiÃ¨re des conclusions de la journÃ©e d’Ã©tude organisÃ©e prÃ©cÃ©demment sur ce dossier. La commission en profitera Ã©galement pour arrÃªter son programme de travail et dÃ©finir ses prioritÃ©s lÃ©gislatives pour la pÃ©riode Ã  venir.

Le projet de loi vise Ã  structurer le secteur du conseil fiscal en Tunisie, en fixant les conditions lÃ©gales d’exercice de la profession et en dÃ©terminant les droits et obligations des conseillers fiscaux. Actuellement en phase de rÃ©daction et de concertation, le texte fait l’objet d’un traitement participatif intÃ©grant les avis d’experts, d’universitaires et de professionnels du secteur, avant d’Ãªtre arrÃªtÃ© dans sa version dÃ©finitive.

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