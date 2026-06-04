Face aux pressions inflationnistes, la BCT maintient son taux directeur Ã 7 %

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a annoncÃ© mercredi 3 juin 2026 le maintien de son taux directeur Ã 7 %, confirmant son attachement Ã une politique monÃ©taire prudente dans un contexte Ã©conomique incertain.

Dans son communiquÃ©, l’institution signale une accentuation des pressions inflationnistes d’origine externe, susceptibles de se rÃ©percuter sur les prix Ã l’Ã©chelle nationale et d’alimenter une remontÃ©e de l’inflation dans les prochains mois.

La BCT justifie cette dÃ©cision par le niveau exceptionnellement Ã©levÃ© d’incertitude qui caractÃ©rise la conjoncture actuelle, estimant qu’une posture de vigilance s’impose pour prÃ©server la stabilitÃ© des prix, contenir les anticipations inflationnistes et renforcer la rÃ©silience des Ã©quilibres macroÃ©conomiques du pays.