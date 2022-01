Automobile: Mehdi Mahjoub donne des prÃ©cisions sur le programme des voitures populaires

Automobile: Mehdi Mahjoub donne des précisions sur le programme des voitures populaires

Plusieurs rumeurs ont circulé sur l’arrêt du programme des voitures dites « populaires »… Une information niée par Mehdi Mahjoub, porte-parole de la Chambre syndicale des concessionnaires automobiles.

Lors d’une interview accordée ce jeudi matin à la radio Mosaïque FM, ce dernier a confirmé que ce régime fiscal privilégié était maintenu. Il a cet égard souligné que la branche avait pour volonté de le renforcer en tentant de rapprocher les prix des voitures populaires avec les véhicules de puissance 5 chevaux fiscaux.

« Cela est possible en réduisant les impôts appliqués aux véhicules cinq chevaux », a-t-il fait remarqué. Selon lui, cela permettrait de réduire la pression sur les voitures populaires.

Il a également indiqué que pour le moment douze concessionnaires étaient autorisés à importer des voitures populaires, à raison de 1000 véhicules chacun par an. Ainsi, 12.000 voitures seront disponibles cette année.

Il a également affirmé que les prix des voitures présentes sur le marché Tunisien allaient connaître encore une hausse. En cause, l’inflation et également la dépréciation du dinar par rapport à l’euro et au dollar.

