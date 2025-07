Siliana : Le ministre de lâ€™Ã‰conomie supervise une rÃ©union de concertation sur lâ€™Ã©laboration du Plan de DÃ©veloppement 2026-2030

Siliana : Le ministre de l’Économie supervise une réunion de concertation sur l’élaboration du Plan de Développement 2026-2030

Dans le cadre de la poursuite des travaux liés à l’élaboration du Plan de développement 2026-2030, le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a présidé, le mercredi 16 juillet 2025 à Siliana, une séance de travail avec les membres des conseils régionaux ainsi que ceux des conseils des régions du premier et du troisième groupement régional, au siège de l’Office de Développement du Nord-Ouest.

Cette rencontre intervient après la finalisation de la première phase du processus, qui s’est déroulée à l’échelle des conseils locaux. À cette occasion, le ministre a salué les efforts déployés dans la phase locale, marquée par la tenue de 3 317 réunions couvrant l’ensemble des délégations du pays. Il a souligné le rôle essentiel des conseils locaux, des autorités régionales et des représentants de l’administration publique dans la réussite de cette étape, grâce à un accompagnement soutenu et des moyens logistiques adéquats.

Samir Abdelhafidh a mis en avant la responsabilité cruciale des conseils régionaux dans la prochaine phase, consistant à coordonner et harmoniser les différents plans locaux, afin d’assurer leur complémentarité et leur cohérence. Il a également appelé à prendre en compte les contraintes économiques et budgétaires actuelles, notamment celles liées à l’équilibre des finances publiques, tout en insistant sur l’importance d’un développement intégré, équitable et cohérent, au service de l’unité de l’État.

En marge de cette réunion, le ministre a effectué une visite de terrain à plusieurs projets inscrits dans le cadre du Programme de développement intégré. Il s’est rendu notamment à Bojlida (délégation de El Aroussa), où des travaux de réhabilitation urbaine sont programmés, ainsi qu’à Gâafour, pour constater l’achèvement d’un complexe de loisirs, comprenant un terrain sportif, une salle polyvalente et un espace d’animation culturelle.

