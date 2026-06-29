Bac 2026 : démarrage de la session de contrôle ce lundi

29-06-2026

La session de contrôle du baccalauréat 2026 a débuté ce lundi 29 juin 2026, rassemblant 50 236 candidats, soit 32,43% des élèves ayant pris part à la session principale.

Les épreuves se dérouleront jusqu’au jeudi 2 juillet, et les résultats seront proclamés le 12 juillet prochain.

Pour rappel, le ministère de l’Éducation avait mis en place, du 26 au 28 juin, des cours de soutien et d’accompagnement destinés aux élèves ajournés à cette session, dispensés via la plateforme éducative « Joussour ».

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