Exportation des dattes : une réunion de coordination pour préparer la prochaine saison

Une séance de travail consacrée à l’évaluation de la saison d’exportation des dattes et à la préparation de la prochaine campagne s’est tenue récemment. Elle a réuni le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, ainsi que les représentants de l’ensemble des intervenants du secteur, qu’ils soient issus des structures administratives, financières ou professionnelles.

À cette occasion, Samir Abid a insisté sur la nécessité de bien se préparer pour la prochaine saison d’exportation des dattes, rappelant le caractère stratégique de ce secteur, véritable moteur des exportations nationales.

Le ministre a par ailleurs indiqué que la saison écoulée avait connu certaines difficultés, notamment au niveau de la commercialisation du produit, ce qui appelle une lecture évaluative menée par une équipe de travail unifiée. L’objectif est d’anticiper au mieux les prochaines étapes, en particulier celles liées à l’entretien des oasis, au transport et au stockage des dattes, ainsi qu’au volet export, les opérations d’exportation vers des destinations lointaines telles que la Malaisie, l’Indonésie et les marchés asiatiques devant démarrer prochainement.

Dans le même esprit, Samir Abid a affirmé la volonté d’adopter une démarche visant à développer les exportations tunisiennes de dattes vers les marchés traditionnels, tout en explorant de nouveaux débouchés. Cette démarche repose sur une logique de continuité de l’activité exportatrice tout au long de l’année, plutôt que sur un schéma purement saisonnier. Le ministre a appelé l’ensemble des intervenants du secteur, agriculteurs, producteurs et exportateurs, à s’impliquer pleinement dans les préparatifs en cours et à contribuer à l’organisation de la filière, afin de garantir le succès des opérations de stockage, de commercialisation et d’exportation.

La réunion a également abordé plusieurs autres aspects, notamment l’accompagnement des petits exportateurs et la mise à disposition des financements nécessaires, à travers de nouveaux mécanismes de financement, ainsi que leur encadrement, la simplification des procédures d’exportation et la protection des marques des dattes tunisiennes.

À noter qu’une présentation a été faite sur les principaux chiffres du secteur des dattes et son positionnement dans l’industrie agroalimentaire, ce produit se classant au deuxième rang des exportations tunisiennes, avec une valeur d’exportation en constante progression.