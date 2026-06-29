Le RNE passe au tout-digital à partir du 1er juillet

Le Registre National des Entreprises (RNE) basculera, à compter du 1er juillet 2026, vers un fonctionnement entièrement numérique pour l’ensemble de ses services.

Dans un communiqué publié le 28 juin 2026, le RNE a informé les opérateurs économiques ainsi que l’ensemble de ses usagers de cette transition vers le tout-digital.

Concrètement, les personnes physiques souhaitant accéder à la plateforme devront se munir de leur identifiant numérique « e-houwiya », lié à leur Carte d’Identité Nationale.

Quant aux personnes morales, elles devront, pour leur part, se doter d’une signature électronique « DigiGo », rattachée à leur identifiant unique.