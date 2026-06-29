Amnistie fiscale 2026 : dernier délai fixé à demain mardi

29-06-2026

Demain, mardi 30 juin 2026, marque la date limite pour bénéficier de l’amnistie fiscale accordée aux détenteurs de dettes fiscales lourdes envers l’État.

Le ministère des Finances a invité l’ensemble des contribuables concernés par ces dettes et souhaitant profiter de l’amnistie fiscale au titre de l’année 2026 à se rapprocher des recettes des finances afin de finaliser les démarches d’adhésion.

Le ministère a précisé que cette régularisation peut s’effectuer soit par le règlement de la totalité des sommes dues en une seule fois, soit par la conclusion d’un échéancier de paiement, à condition de verser intégralement la première tranche avant le 30 juin courant.

Pour plus d’informations, les contribuables peuvent contacter le centre d’orientation fiscale à distance au 81.100.400, ou le centre d’appel relevant de la Direction générale de la comptabilité publique et du recouvrement au 81.100.700.

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