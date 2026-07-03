Bac 2026 : la session des lauréats démarre demain, résultats attendus le 8 juillet

03-07-2026

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, ce jeudi, le calendrier de la session des lauréats réservée aux nouveaux bacheliers de la session 2026. La formulation des choix débutera dès demain, 3 juillet, et se poursuivra jusqu’au 5 juillet.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, les résultats seront rendus publics le 8 juillet 2026.

Cette session s’adresse aux nouveaux bacheliers 2026 de la session principale ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16/20 pour les sections mathématiques, sciences expérimentales, sciences techniques, sciences de l’informatique et économie et gestion, et à 14/20 pour les bacheliers de la section Lettres.

Le ministère invite les candidats concernés à se référer au guide de l’orientation universitaire 2026, disponible sur le site www.orientation.tn, ainsi qu’à la circulaire n°15 de 2026, datée du 17 avril 2026, pour plus de précisions.

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