Bac 2026 : ouverture des inscriptions au service SMS de consultation des résultats

18-06-2026

Les inscriptions au service de diffusion des résultats de la session principale du baccalauréat 2026 par SMS ouvriront ce jeudi 18 juin 2026 à partir de 10h00, a annoncé le ministère de l’Éducation.

Ce dispositif permet aux candidats de recevoir leurs résultats directement sur téléphone mobile, avant la publication officielle. Il est accessible aux abonnés des opérateurs Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange, moyennant un coût de 950 millimes.

Pour s’y inscrire, les candidats doivent envoyer un SMS au numéro 85005 en respectant le format suivant : BAC, suivi d’un espace, puis du numéro d’inscription au baccalauréat, un astérisque (*), et le numéro de la carte d’identité nationale.

Le numéro d’inscription doit comporter six chiffres, tandis que le numéro de la carte d’identité nationale doit être composé de huit chiffres.

Les candidats ayant souscrit à ce service recevront un message contenant les détails complets de leurs résultats, notamment la décision du jury, la moyenne finale ainsi que les notes obtenues dans les différentes matières.

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