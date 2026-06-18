Démantèlement de deux réseaux criminels internationaux actifs dans le trafic de drogue et le blanchiment d’argent

Dans le cadre des efforts nationaux visant à lutter contre la criminalité organisée et à déjouer les activités susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays, les services spécialisés de la sûreté nationale ont réussi à démanteler deux réseaux criminels internationaux opérant dans plusieurs activités illicites.

Selon un communiqué de la Direction générale des services spécialisés de la sûreté nationale, l’opération a été menée par l’Unité nationale de recherche sur les crimes terroristes, les crimes organisés et les atteintes à l’intégrité du territoire national. Elle est le résultat d’un travail de renseignement ainsi que d’un suivi technique et de terrain de haute précision, réalisé en coordination avec les structures compétentes.

Les investigations ont permis de mettre au jour deux réseaux impliqués notamment dans le trafic de stupéfiants, le blanchiment d’argent, l’extorsion et les assassinats commandités.

En coordination directe avec le ministère public, les unités sécuritaires ont procédé à l’arrestation de la majorité des chefs et membres des deux réseaux, soit un total de 25 personnes.

Les opérations ont également permis la saisie d’un nombre important de voitures, de motos et d’embarcations de plaisance de luxe, dont l’origine serait liée aux activités criminelles des réseaux, aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger. Des quantités de drogues ainsi que d’importantes sommes d’argent ont également été confisquées.

Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer l’ensemble des ramifications de cette affaire et d’identifier d’éventuels autres complices.