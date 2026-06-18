Rage : lancement d’une intervention sanitaire renforcée après la détection d’un foyer entre Kasserine, Siliana et Le Kef

La Direction générale des services vétérinaires a annoncé avoir tenu, mercredi 17 juin 2026, une réunion de coordination consacrée à la préparation d’une intervention de terrain intensive à la suite de la détection d’un foyer de rage dans une zone frontalière commune aux gouvernorats de Kasserine, Siliana et Le Kef.

Cette opération reposera principalement sur des campagnes de vaccination et des investigations épidémiologiques destinées à circonscrire le foyer et à prévenir toute propagation de la maladie. Selon la même source, cette intervention constitue une expérience pilote marquant une nouvelle approche dans la gestion des foyers de rage, fondée sur la rapidité d’action et l’efficacité des mesures de contrôle.

La stratégie adoptée s’appuie sur une démarche scientifique et préventive visant à renforcer le périmètre sanitaire autour de la zone touchée. Elle prévoit également la mobilisation des ressources humaines et logistiques nécessaires afin de consolider l’immunité animale, de réduire les risques de transmission de l’infection et de protéger la santé publique.

La Direction générale des services vétérinaires a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’approche nationale « Une seule santé », qui privilégie la coordination entre les différents secteurs concernés pour assurer la protection de la santé animale, humaine et environnementale. Cette démarche vise également à préserver le cheptel national et à garantir la sécurité sanitaire des citoyens.

Les autorités considèrent cette expérience comme une étape importante vers l’adoption d’une nouvelle méthodologie de gestion des foyers de rage à l’échelle nationale. Celle-ci repose sur l’intervention précoce, la coordination renforcée entre les acteurs concernés et la mobilisation rapide des moyens disponibles, dans le but d’améliorer les capacités de veille et de réponse face aux maladies transmissibles de l’animal à l’homme.