Les cours du pétrole en forte baisse après l’accord conclu entre Washington et Téhéran

Les prix du pétrole ont enregistré une nette baisse jeudi lors des échanges asiatiques, les marchés réagissant favorablement à la signature d’un protocole d’accord entre les États-Unis et l’Iran. Cet accord prévoit notamment la réouverture du détroit d’Ormuz, un passage stratégique pour le transport mondial des hydrocarbures.

Le marché pétrolier, rassuré par la perspective d’un apaisement des tensions dans la région, a vu les cours reculer de plus de 3 % en fin de séance asiatique.

Vers 8h25 (heure de Paris), le baril de West Texas Intermediate (WTI), référence du pétrole américain, perdait 3,40 % pour s’établir à 74,18 dollars. De son côté, le Brent de la mer du Nord, référence mondiale du marché pétrolier, cédait 3,02 % à 77,15 dollars le baril.

Cette baisse reflète l’optimisme des investisseurs quant à une amélioration de la sécurité des approvisionnements énergétiques mondiaux. La réouverture du détroit d’Ormuz, par lequel transite une part importante du commerce international de pétrole, contribue à atténuer les craintes liées aux perturbations de l’offre et à réduire la prime de risque géopolitique intégrée dans les prix du brut.

Les marchés resteront toutefois attentifs aux modalités de mise en œuvre de l’accord ainsi qu’à ses répercussions sur les flux énergétiques mondiaux dans les semaines à venir.