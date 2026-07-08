Bac 2026 : ouverture des inscriptions au service SMS pour les résultats de la session de contrôle

Le ministère de l’Éducation a annoncé l’ouverture, à partir de ce mercredi 8 juillet à 10h00, des inscriptions au service de diffusion des résultats de la session de contrôle du baccalauréat 2026 par SMS.

Proposé au tarif de 950 millimes, ce service s’adresse aux abonnés des trois opérateurs télécoms du pays : Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange, précise le ministère dans un communiqué. Il permet aux candidats de recevoir, avant même la proclamation officielle des résultats, leur décision finale, leur moyenne générale ainsi que le détail de leurs notes par matière.

Pour bénéficier de ce service, les candidats doivent envoyer un SMS au numéro 85005, en respectant la syntaxe suivante : le mot BAC, suivi d’un espace, puis leur numéro d’inscription à l’examen (6 chiffres), suivi d’une étoile (*), puis leur numéro de carte d’identité nationale (8 chiffres).

Pour rappel, 50 236 candidats ont été ajournés à cette session de contrôle, soit 32,43% de l’ensemble des 154 928 élèves ayant pris part à la session principale du baccalauréat.