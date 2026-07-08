Mondial 2026 : La Suisse complète le tableau des quarts

Au terme d’un huitième de finale particulièrement fermé et intense à Vancouver, la Suisse a validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 en éliminant la Colombie aux tirs au but (0-0 a.p., 4-3 tab).

Dominés en première période mais très rigoureux défensivement autour de Nico Elvedi, les Helvètes ont tenu le choc face à des Cafeteros menaçants, qui ont cruellement manqué de réalisme à l’image d’une transversale trouvée par Jhon Lucumí durant les prolongations et d’un face-à-face raté par Jaminton Campaz.

Lors de la séance fatidique des tirs au but, le gardien suisse Gregor Kobel s’est illustré en repoussant la tentative de Cucho Hernández, tandis que Davinson Sánchez a trouvé la barre, permettant à Ruben Vargas de libérer la Nati en inscrivant le penalty de la gagne. Grâce à ce succès historique — une première qualification en quart de finale depuis 1954 —, la Suisse s’apprête désormais à défier l’Argentine de Lionel Messi au prochain tour à Kansas City.