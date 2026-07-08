Bulletin météo : ciel dégagé et chaleur en hausse ce mercredi, apparition locale du sirocco

08-07-2026

Le temps s’annonce peu nuageux sur l’ensemble du territoire ce mercredi 8 juillet 2026, avec une nouvelle hausse des températures.

Les maximales varieront entre 32 et 36°C sur les régions côtières et les zones de relief, tandis qu’elles grimperont entre 37 et 41°C sur le reste du pays, où l’apparition locale du sirocco est également attendue.

Côté vents, ceux-ci souffleront de secteur nord sur le nord et le centre du pays, et de secteur est dans le sud, avec une intensité faible à modérée.

En mer, une certaine agitation sera observée dans le golfe de Tunis, tandis que le reste du littoral connaîtra une mer peu agitée.

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