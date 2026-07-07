Mondial 2026 : Élimination dramatique de l’Égypte

07-07-2026

Au terme d’un scénario absolument légendaire en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, l’Argentine s’est qualifiée pour les quarts de finale en s’imposant sur le fil 3-2 face à une héroïque équipe d’Égypte.

Les Pharaons ont bousculé les tenants du titre en menant 2-0 grâce à des réalisations de Yasser Ibrahim (15e) et de Mostafa Zico (67e), profitant notamment d’un penalty de Lionel Messi brillamment détourné en première période par le portier Mostafa Shobeir.

Dos au mur à vingt minutes du coup de sifflet final, l’Albiceleste a puisé dans ses ressources pour orchestrer une incroyable « remontada » : Cristian Romero a d’abord réduit l’écart de la tête (79e), avant que Messi ne se rattrape en décochant une frappe puissante pour égaliser (83e).

C’est finalement Enzo Fernández, idéalement servi par Lautaro Martínez dans le temps additionnel (92e), qui a délivré tout un peuple d’un coup de casque rageur, brisant le cœur des Égyptiens et propulsant l’Argentine vers un choc XXL en quarts de finale face au vainqueur de Colombie-Suisse.

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