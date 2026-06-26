Bac : des cours de soutien sur la plateforme « Joussour » pour les candidats de la session de contrôle

26-06-2026

Le ministère de l’Éducation a annoncé, ce jeudi, l’organisation de cours de soutien et d’accompagnement à l’intention des élèves du baccalauréat ajournés à la session de contrôle, du 26 au 28 juin 2026, sur la plateforme éducative « Joussour ».

Cette initiative comprend une série de cours, de séances de révision et de sessions d’orientation, dispensés par des cadres éducatifs et pédagogiques au profit des différentes filières.

Ces séances s’inscrivent dans le cadre des programmes visant à accompagner les élèves et à leur fournir des ressources pédagogiques supplémentaires, afin de les aider à se préparer au mieux aux épreuves écrites de la session de contrôle, prévues les 29 et 30 juin ainsi que les 1er et 2 juillet 2026.

Selon les données communiquées par le ministère, 50 236 élèves passeront cette année la session de contrôle du baccalauréat.

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