Manuels scolaires : le ministre de l’Éducation exige le respect strict des délais pour une disponibilité dès le 15 août 2026

Le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a souligné, jeudi, la nécessité de respecter scrupuleusement les délais fixés afin que le manuel scolaire soit disponible dans les librairies dès le 15 août 2026, dans le souci de faciliter la tâche aux élèves et à leurs parents.

Cette déclaration a été faite à l’occasion d’une réunion du conseil d’administration du Centre national pédagogique (CNP), dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection consacrée à l’institution. Cette visite a permis de faire le point sur les dossiers stratégiques du Centre et de suivre l’état d’avancement de la préparation du manuel scolaire, selon un communiqué du ministère.

Lors de cette réunion, le ministre de l’Éducation a salué les efforts déployés par la direction du CNP et son personnel, tout en appelant à renforcer davantage la bonne gouvernance et à rationaliser la gestion des ressources disponibles.

Au cours de la visite sur le terrain, le ministre a pris connaissance de l’état d’avancement de la préparation et de l’impression du manuel scolaire. Il a recommandé de consolider la gouvernance au sein de l’institution, de garantir la transparence dans la gestion de ses ressources, et de veiller à un contrôle rigoureux à toutes les étapes de préparation et d’impression des manuels.

Il a également appelé à respecter scrupuleusement les échéances fixées, sans aucun retard susceptible d’affecter la disponibilité du manuel scolaire dans les délais prévus, tout en insistant sur la nécessité d’une meilleure coordination entre les différentes structures du Centre pour garantir la réussite de la prochaine année scolaire.

Noureddine Nouri a par ailleurs affirmé que le ministère reste attentif au suivi rigoureux, sur le terrain, de tous les dossiers liés à la réussite de la prochaine rentrée scolaire. Il a précisé que les services centraux et régionaux du ministère poursuivront de près le suivi des différentes étapes de ce dossier, afin de garantir une rentrée scolaire dans les meilleures conditions, au service de la famille éducative.

Le conseil d’administration du Centre national pédagogique est composé de représentants de la présidence du Gouvernement ainsi que des ministères de la Culture, des Finances, de l’Éducation, du Commerce, de l’Enseignement supérieur, de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Agriculture.

Selon les dernières publications du Centre, le nombre de manuels destinés à l’année scolaire 2026/2027 et mis en vente auprès des libraires est estimé à 130 titres, couvrant les enseignements de base et secondaire, sans compter les guides destinés aux enseignants.