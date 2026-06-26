Météo : ciel peu nuageux mais orages en vue à l’Ouest, hausse des températures et sirocco au programme

Le pays s’oriente, ce vendredi 26 juin 2026, vers une journée globalement dégagée, légèrement perturbée par des développements orageux qui se formeront en cours de journée.

D’après les prévisions, le ciel restera peu nuageux sur la majeure partie du territoire. Toutefois, des cellules orageuses, accompagnées de pluies, devraient se développer progressivement sur les régions ouest du Centre et du Sud.

Côté températures, le mercure oscillera entre 31 et 35°C sur le littoral et les zones élevées, tandis que l’intérieur du pays connaîtra des valeurs plus élevées, comprises entre 36 et 41°C. Un sirocco devrait par ailleurs souffler localement, accentuant la sensation de chaleur dans certaines régions.

Le vent, de secteur est, restera faible à modéré en matinée avant de se renforcer dans l’après-midi sur les hauteurs et dans le Sud du pays. Ce renforcement pourrait provoquer des levées locales de sable et de poussière.

En mer, l’état sera peu agité sur l’ensemble des côtes, à l’exception du golfe d’Hammamet, qui devrait devenir progressivement agité en fin de journée.