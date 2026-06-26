Le ministre des Affaires étrangères reçoit l’ambassadeur de Hongrie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, jeudi 25 juin 2026, l’ambassadeur de Hongrie en Tunisie, Lajos Mile, venu lui rendre une visite d’adieu à l’occasion de la fin de sa mission dans le pays.

Lors de cet entretien, le ministre a salué la solidité des relations d’amitié historiques unissant la Tunisie et la Hongrie, fondées sur le respect mutuel depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1956. Il a évoqué à cette occasion certaines positions de principe ayant constitué des jalons marquants de la politique étrangère des deux nations.

Le chef de la diplomatie tunisienne a également souligné l’attachement des deux parties à consolider davantage ces relations et à les développer à tous les niveaux, notamment dans les domaines de la coopération économique et commerciale, ainsi que de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Il a par ailleurs insisté sur l’importance de poursuivre la coordination entre les deux pays afin de bien préparer les prochaines échéances bilatérales, dans le but de promouvoir les relations tuniso-hongroises, tant sur le plan bilatéral que dans le cadre du partenariat avec l’Union européenne, sur la base du respect de la souveraineté nationale, de l’égalité et des intérêts communs.

De son côté, l’ambassadeur Lajos Mile a exprimé ses remerciements aux autorités tunisiennes pour le soutien dont il a bénéficié durant toute sa mission en Tunisie. Il a réaffirmé la volonté de son pays de poursuivre le renforcement des relations d’amitié et de coopération avec la Tunisie dans tous les domaines d’intérêt commun, sur la base des mêmes principes et valeurs partagés par les deux parties.