Bizerte : réouverture du pont mobile à la circulation dans les deux sens dès jeudi matin

Les travaux de maintenance et de réfection de la plaque métallique du pont mobile de Bizerte sont achevés et validés. La circulation reprendra normalement à partir de 4h du matin ce jeudi 30 avril 2026.

Le directeur régional de l’Équipement à Bizerte, Naoufel Ben Alaya, a annoncé que la circulation sur le pont mobile reprendra dans les deux sens à partir de 4h du matin ce jeudi 30 avril 2026, à l’issue de l’achèvement complet des travaux de revêtement, d’entretien et de maintenance périodique de la plaque métallique de l’ouvrage.

Des travaux validés par un bureau de contrôle technique

L’ensemble des interventions réalisées a été certifié par un bureau de contrôle technique agréé. Le responsable a salué les efforts conjugués de l’ensemble des structures techniques, administratives et sécuritaires ayant pris en charge le projet, ainsi que le soutien apporté par le ministre de l’Équipement et de l’Habitat Salah Zouari et le gouverneur de Bizerte Salem Ben Yaâcoub. Il a également exprimé sa reconnaissance aux usagers du pont pour leur compréhension et leur civisme tout au long de la période des travaux.

Démontage des séparateurs dès mercredi soir

Les entreprises chargées des travaux et les services techniques de la direction régionale de l’Équipement ont entamé mercredi soir, vers 20h, le retrait des séparateurs installés durant le chantier, ainsi que les opérations de nettoyage et de remise en état de l’ensemble du périmètre, incluant les trottoirs piétons et la chaussée dans les deux sens.

Retour des stations de transport à leurs emplacements habituels

Parallèlement à la réouverture du pont, les trois stations de bus, taxis et louages de la ville de Bizerte retrouveront leurs positions habituelles à compter du jeudi 30 avril.

Un programme de réhabilitation complet

Au-delà des travaux de revêtement récemment achevés, le pont a bénéficié d’un programme étendu de réhabilitation comprenant l’aménagement d’un accès pour personnes à besoins spécifiques du côté de la mosquée El Mokhtar à Zarzouna, le remplacement du système de freinage par des équipements modernes, le renouvellement des joints de dilatation, le renforcement de l’éclairage directionnel, l’entretien des garde-corps métalliques, ainsi que des travaux de peinture, de signalisation routière et de nettoyage général. La mise à niveau a également porté sur le système de commande du pont, les réseaux électriques, le dispositif anti-incendie et le système de vidéosurveillance. Un audit technique de l’ensemble des équipements mécaniques et des moteurs est par ailleurs en cours, confié à un bureau de contrôle spécialisé.