Baccalauréat 2026 : les épreuves blanches du troisième trimestre débutent ce mercredi

06-05-2026

La session principale est fixée début juin, avec des résultats attendus le 23 juin

Les candidats au baccalauréat entament ce mercredi 6 mai leurs épreuves blanches du troisième trimestre. Organisées dans les mêmes conditions que l’examen officiel, ces épreuves écrites constituent une étape clé dans l’évaluation du niveau de préparation des lycéens.

Un calendrier étalé sur deux semaines

Les épreuves écrites se poursuivront les 7, 8, 11, 12 et 13 mai, selon les établissements. Place ensuite aux épreuves pratiques et orales, programmées du 14 au 23 mai, dans la continuité du bac sport qui s’est tenu du 13 au 25 avril.

La session principale en juin

La session principale du baccalauréat 2026 se tiendra les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin. Les résultats sont attendus le 23 juin. Les candidats ajournés pourront se présenter à la session de contrôle, organisée du 29 juin au 2 juillet, avec une publication des résultats prévue le 12 juillet.

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