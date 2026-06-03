Baccalauréat 2026 : les épreuves écrites débutent ce mercredi pour plus de 162 000 candidats

La session principale des épreuves écrites du baccalauréat tunisien s’ouvre ce mercredi 3 juin 2026, pour se poursuivre les 4, 5, 8, 9 et 10 juin.

Cette année, 162 435 candidats sont inscrits : 135 274 dans les établissements publics, 18 943 dans le privé et 8 218 en candidats libres. Les filles représentent 62 % des inscrits, contre 38 % pour les garçons. Un recul du nombre de candidats est toutefois enregistré dans les filières Lettres, Mathématiques et Sciences expérimentales.

Des aménagements particuliers ont été prévus pour les candidats à besoins spécifiques : agrandissement des caractères pour 132 élèves, tiers-temps supplémentaire accordé à 1 127 candidats, épreuves en braille pour 54 d’entre eux, et mesures adaptées pour 3 enfants atteints du syndrome de Down. Par ailleurs, 30 candidats passeront les épreuves au sein d’établissements pénitentiaires.

Les résultats de la session principale seront proclamés le 23 juin 2026.