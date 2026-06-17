Baccalauréat 2026 : un service SMS pour recevoir les résultats dès jeudi

Le ministère de l’Éducation a annoncé, ce mardi, l’ouverture, à partir de jeudi 18 juin à 10h, des inscriptions au service d’envoi des résultats du baccalauréat 2026 par SMS, à destination des candidats de la session principale.

Ce service permettra aux élèves de recevoir leurs résultats directement sur leur téléphone portable, via les différents opérateurs mobiles tunisiens, pour un coût de 950 millimes.

Pour en bénéficier, les candidats devront envoyer un SMS au 85005, en respectant le format suivant : BAC (espace) numéro d’inscription au baccalauréat * numéro de la carte d’identité nationale.