Retour des Tunisiens de l’étranger : de nouvelles mesures pour faciliter l’obtention des passeports

Dans la perspective de la saison estivale du retour des Tunisiens résidant à l’étranger, le directeur des passeports et documents de voyage au ministère de l’Intérieur, Moez Thabet, a annoncé une série de nouvelles mesures et services destinés à simplifier l’accès des Tunisiens de la diaspora à leurs passeports. Il a souligné que le ministère de l’Intérieur et la Direction générale de la police des frontières et des étrangers poursuivent leurs efforts pour améliorer la qualité des services proposés durant cette période.

S’exprimant auprès de l’agence Tunis Afrique Presse, le responsable a indiqué qu’un espace a été spécialement aménagé au siège de la Direction générale de la police des frontières et des étrangers pour permettre aux Tunisiens établis à l’étranger d’obtenir ou de renouveler leur passeport dans l’immédiat, le délai de délivrance ne dépassant pas une demi-heure. Ce service profite également aux élèves et étudiants souhaitant poursuivre leurs études hors du pays.

Moez Thabet a par ailleurs précisé que deux bureaux d’émission de passeports ont été installés à bord des navires tunisiens « Carthage » et « Tanit », en partenariat avec la Compagnie tunisienne de navigation, qui a mis à disposition des espaces dédiés aux agents de la police des frontières chargés de cette mission. Ce dispositif avait permis, lors de la saison estivale précédente, la délivrance d’environ 800 passeports.

Deux autres bureaux ont été créés au port de La Goulette et à l’aéroport international de Tunis-Carthage, à destination des voyageurs à l’arrivée comme au départ, y compris ceux débarquant de navires étrangers. Le bureau de l’aéroport de Tunis-Carthage permet notamment aux passagers dont le passeport s’avère expiré au moment des formalités de voyage de le renouveler sur place, évitant ainsi la perte de leur billet et la poursuite de leur trajet.

Concernant le rapprochement des services de la communauté tunisienne à l’étranger, le responsable a évoqué le renforcement, cette année, du réseau des bureaux délivrant des passeports à l’étranger, avec l’ouverture de nouveaux bureaux à Tokyo, Pékin et Abidjan, ainsi que la programmation prochaine de bureaux supplémentaires à Varsovie et Belgrade, dans le but de réduire les délais d’attente et de permettre aux citoyens d’obtenir leurs documents de voyage plus rapidement.

Sur le volet numérique, Moez Thabet a annoncé le lancement d’une nouvelle plateforme électronique reliant la Direction générale de la police des frontières et des étrangers à la Direction générale des douanes, destinée au traitement des demandes de relevé des mouvements transfrontaliers liées au régime de la voiture. Cette plateforme a permis de réduire les délais de traitement des dossiers, qui passaient auparavant de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, à un maximum de 12 heures.

Il a également dévoilé un nouveau service en ligne permettant aux citoyens de déposer leur demande de passeport via le portail électronique du ministère de l’Intérieur, incluant le remplissage des formulaires et le paiement des frais en ligne, avant de finaliser les formalités sur place. La plateforme offre par ailleurs la possibilité de prendre rendez-vous à l’avance pour l’obtention d’un passeport à l’espace dédié aux Tunisiens de l’étranger, au siège de la Direction générale de la police des frontières et des étrangers.