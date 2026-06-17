Météo en Tunisie : un mercredi sous le soleil, avec un vent modéré à assez fort

Les prévisions météorologiques annoncent, pour ce mercredi 17 juin 2026, un temps globalement ensoleillé sur l’ensemble du pays, ponctué de quelques passages nuageux.

Côté températures, les maximales se situeront entre 31°C et 34°C sur la majeure partie des régions, notamment dans le Grand Tunis et sur le littoral. La nuit prochaine s’annonce plus clémente, avec des minimales comprises entre 20°C et 22°C.

Le vent, de secteur est à nord-est, soufflera avec une intensité modérée à assez forte, accompagné de rafales pouvant localement atteindre 35 km/h.