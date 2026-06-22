Concours des collÃ¨ges pilotes : plus de 62 000 candidats en lice dÃ¨s ce lundi

Les Ã©preuves se dÃ©rouleront jusqu’au 24 juin pour 3 850 places disponibles

Le coup d’envoi des Ã©preuves Ã©crites

Les Ã©preuves Ã©crites du concours d’accÃ¨s aux collÃ¨ges pilotes (Â«Â SixiÃ¨meÂ Â») dÃ©butent ce lundi 22 juin 2026 Ã travers le pays. Au total, 62 450 Ã©lÃ¨ves de sixiÃ¨me annÃ©e de l’enseignement de base prendront part Ã cette session, qui se poursuivra jusqu’au mercredi 24 juin.

3 850 places Ã pourvoir

Cette annÃ©e, les candidats seront en compÃ©tition pour 3 850 places dans les collÃ¨ges pilotes du pays. Selon les donnÃ©es du ministÃ¨re de l’Ã‰ducation, les inscrits au concours reprÃ©sentent 29 % de l’ensemble des Ã©lÃ¨ves inscrits en sixiÃ¨me annÃ©e de l’enseignement de base. Le dÃ©partement relÃ¨ve par ailleurs une baisse du nombre de candidats, avec 1 608 inscrits de moins par rapport Ã la session 2025.

Des amÃ©nagements pour garantir l’Ã©galitÃ© des chances

Le ministÃ¨re a prÃ©vu plusieurs mesures spÃ©cifiques afin d’assurer l’Ã©galitÃ© des chances entre les candidats. Ainsi, 14 Ã©lÃ¨ves bÃ©nÃ©ficieront de sujets d’examen avec une police de caractÃ¨res agrandie, tandis que 67 candidats disposeront d’un tiers-temps supplÃ©mentaire pour chaque Ã©preuve.

RÃ©sultats attendus le 10 juillet

Ã€ l’issue des trois journÃ©es d’examens, les candidats devront patienter jusqu’au 10 juillet 2026, date Ã laquelle le ministÃ¨re de l’Ã‰ducation prÃ©voit de publier les rÃ©sultats officiels du concours d’accÃ¨s aux collÃ¨ges pilotes.