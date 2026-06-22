Fuite des cerveaux : 46 000 ingÃ©nieurs tunisiens ont quittÃ© le pays en dix ans

22-06-2026

Le doyen de l’Ordre des IngÃ©nieurs Tunisiens alerte sur une hÃ©morragie qui prive le pays de ses compÃ©tences les plus prÃ©cieuses

Un phÃ©nomÃ¨ne qui s’amplifie

Le doyen de l’Ordre des IngÃ©nieurs Tunisiens (OIT), Mohsen Gharsi, a tirÃ© la sonnette d’alarme face Ã  l’ampleur croissante de la fuite des cerveaux. Selon lui, 46 000 ingÃ©nieurs ont quittÃ© la Tunisie au cours de la derniÃ¨re dÃ©cennie, soit environ 42 % des effectifs inscrits Ã  l’Ordre.

Un investissement public qui profite Ã  l’Ã©tranger

Cette situation est d’autant plus prÃ©occupante que le capital humain tunisien, formÃ© Ã  grands frais par l’Ã‰tat, finit par alimenter la croissance de pays partenaires. La formation d’un ingÃ©nieur reprÃ©sente en effet l’un des investissements les plus lourds pour les finances publiques.

Un pic critique atteint en 2022

L’annÃ©e 2022 a marquÃ© un point culminant, avec prÃ¨s de 8 000 dÃ©parts enregistrÃ©s sur les seuls douze mois. Cette Â«Â exportationÂ Â» forcÃ©e de compÃ©tences prive le tissu industriel local de ses capacitÃ©s d’innovation et de ses figures mentorales, pourtant indispensables pour accompagner la transition numÃ©rique et Ã©cologique du pays.

Fil d'actualitÃ©s

BaccalaurÃ©at 2026 : un taux de rÃ©ussite en recul, selon l’AT

22-06-2026

Fuite des cerveaux : 46 000 ingÃ©nieurs tunisiens ont quittÃ© le pay

22-06-2026

Concours des collÃ¨ges pilotes : plus de 62 000 candidats en lice dÃ

22-06-2026

Iran-Ã‰tats-Unis : un accord-cadre pour une sortie de crise en 60 jo

22-06-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dÃ©passe le rythme des salaires

25-05-2026

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnec

28-08-2025

Lire aussi

Ã‰conomie Tunisie : quand le prix de la viande dÃ©passe le r
High-tech Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Qu
Ã‰conomie Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quarti
Ã‰conomie Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une di

Fil d'actualitÃ©s

BaccalaurÃ©at 2026 : un taux de rÃ©ussite en recul, selon l’ATUPE

22-06-2026

Fuite des cerveaux : 46 000 ingÃ©nieurs tunisiens ont quittÃ© le pays en dix ans

22-06-2026

Concours des collÃ¨ges pilotes : plus de 62 000 candidats en lice dÃ¨s ce lundi

22-06-2026

Iran-Ã‰tats-Unis : un accord-cadre pour une sortie de crise en 60 jours

22-06-2026

Temps forts

Tunisie : quand le prix de la viande dÃ©passe le rythme des salaires

25-05-2026

Â«Â Smart infrastructures in the A.I eraÂ Â»Â : Quand l’IA redÃ©finit les

26-09-2025

Location immobiliÃ¨re : Loyers en hausse et quartiers les plus convoitÃ©s au pre

22-09-2025

Les Tunisiens RÃ©sidents Ã  lâ€™Ã‰tranger : Une diaspora Ã  reconnecter au cÅ“ur

28-08-2025