Fuite des cerveaux : 46 000 ingÃ©nieurs tunisiens ont quittÃ© le pays en dix ans

Le doyen de l’Ordre des IngÃ©nieurs Tunisiens alerte sur une hÃ©morragie qui prive le pays de ses compÃ©tences les plus prÃ©cieuses

Un phÃ©nomÃ¨ne qui s’amplifie

Le doyen de l’Ordre des IngÃ©nieurs Tunisiens (OIT), Mohsen Gharsi, a tirÃ© la sonnette d’alarme face Ã l’ampleur croissante de la fuite des cerveaux. Selon lui, 46 000 ingÃ©nieurs ont quittÃ© la Tunisie au cours de la derniÃ¨re dÃ©cennie, soit environ 42 % des effectifs inscrits Ã l’Ordre.

Un investissement public qui profite Ã l’Ã©tranger

Cette situation est d’autant plus prÃ©occupante que le capital humain tunisien, formÃ© Ã grands frais par l’Ã‰tat, finit par alimenter la croissance de pays partenaires. La formation d’un ingÃ©nieur reprÃ©sente en effet l’un des investissements les plus lourds pour les finances publiques.

Un pic critique atteint en 2022

L’annÃ©e 2022 a marquÃ© un point culminant, avec prÃ¨s de 8 000 dÃ©parts enregistrÃ©s sur les seuls douze mois. Cette Â«Â exportationÂ Â» forcÃ©e de compÃ©tences prive le tissu industriel local de ses capacitÃ©s d’innovation et de ses figures mentorales, pourtant indispensables pour accompagner la transition numÃ©rique et Ã©cologique du pays.