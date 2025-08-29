Baisse des températures et orages attendus ce vendredi en Tunisie

29-08-2025

Les prévisions météorologiques annoncent une baisse sensible des températures ce vendredi 28 août 2025. Les maximales devraient osciller entre 28 et 34 °C sur le nord, le centre et le sud-est, et se situer entre 35 et 40 °C dans le reste des régions.

Le ciel sera généralement nuageux, avec des passages parfois denses sur le nord et le centre, où des cellules orageuses locales accompagnées de pluies, parfois abondantes, sont prévues. Certaines régions de l’est pourraient également être touchées ponctuellement par ces précipitations, avec un risque de chutes de grêle locales.

Côté vent, il soufflera du secteur est, relativement fort sur les côtes orientales et dans le sud, tandis qu’il restera faible à modéré ailleurs.

La mer sera agitée sur le nord et localement très agitée le long des côtes orientales.

Gnetnews

Fil d'actualités

Gaza : au moins 21 morts dans de nouvelles frappes israéliennes, fa

29-08-2025

Un nouveau projet industriel pour la mobilité électrique en Tunisi

29-08-2025

Baisse des températures et orages attendus ce vendredi en Tunisie

29-08-2025

Kaïs Saïed préside la cérémonie de célébration de la Journée

29-08-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Lire aussi

Économie Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une di
Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une

Fil d'actualités

Gaza : au moins 21 morts dans de nouvelles frappes israéliennes, famine persist

29-08-2025

Un nouveau projet industriel pour la mobilité électrique en Tunisie

29-08-2025

Baisse des températures et orages attendus ce vendredi en Tunisie

29-08-2025

Kaïs Saïed préside la cérémonie de célébration de la Journée nationale d

29-08-2025

Temps forts

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025