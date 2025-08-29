Baisse des températures et orages attendus ce vendredi en Tunisie

Les prévisions météorologiques annoncent une baisse sensible des températures ce vendredi 28 août 2025. Les maximales devraient osciller entre 28 et 34 °C sur le nord, le centre et le sud-est, et se situer entre 35 et 40 °C dans le reste des régions.

Le ciel sera généralement nuageux, avec des passages parfois denses sur le nord et le centre, où des cellules orageuses locales accompagnées de pluies, parfois abondantes, sont prévues. Certaines régions de l’est pourraient également être touchées ponctuellement par ces précipitations, avec un risque de chutes de grêle locales.

Côté vent, il soufflera du secteur est, relativement fort sur les côtes orientales et dans le sud, tandis qu’il restera faible à modéré ailleurs.

La mer sera agitée sur le nord et localement très agitée le long des côtes orientales.

