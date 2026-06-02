Banques et assurances : une grÃ¨ve gÃ©nÃ©rale annoncÃ©e les 23, 24 et 25 juin

02-06-2026

La FÃ©dÃ©ration gÃ©nÃ©rale des banques, des institutions financiÃ¨res et des compagnies dâ€™assurance a annoncÃ© lâ€™organisation dâ€™une grÃ¨ve gÃ©nÃ©rale dans le secteur les 23, 24 et 25 juin 2026, en signe de protestation contre lâ€™arrÃªt des nÃ©gociations sociales relatives aux augmentations salariales au titre de lâ€™annÃ©e 2025.

Selon Sami Soltani, cette dÃ©cision fait suite Ã  ce que la fÃ©dÃ©ration syndicale qualifie de rupture du dialogue social par le Conseil bancaire et financier ainsi que par la FÃ©dÃ©ration tunisienne des sociÃ©tÃ©s dâ€™assurance.

La structure syndicale estime que les discussions autour des revendications salariales nâ€™ont pas connu les avancÃ©es attendues, conduisant Ã  lâ€™adoption de cette action de protestation Ã  lâ€™Ã©chelle du secteur.

La fÃ©dÃ©ration a par ailleurs averti que dâ€™autres mouvements de contestation pourraient Ãªtre envisagÃ©s si les nÃ©gociations ne reprenaient pas dans les plus brefs dÃ©lais. Elle affirme poursuivre ses efforts pour dÃ©fendre les droits des travailleurs et amÃ©liorer leurs conditions professionnelles et financiÃ¨res.

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