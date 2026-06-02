Tunisie : une influenceuse TikTok placÃ©e en dÃ©tention en exÃ©cution dâ€™un jugement par contumace

02-06-2026

La justice tunisienne a ordonnÃ© lâ€™incarcÃ©ration dâ€™une crÃ©atrice de contenu et influenceuse active sur la plateforme TikTok, en application dâ€™un jugement rendu par contumace la condamnant Ã  trois ans de prison.

Selon les informations rapportÃ©es par MosaÃ¯que FM, le parquet prÃ¨s le tribunal de premiÃ¨re instance de Tunis a Ã©mis, lundi 1er juin 2026, un mandat de dÃ©pÃ´t Ã  lâ€™encontre de la concernÃ©e afin de mettre Ã  exÃ©cution la peine prononcÃ©e Ã  son encontre.

Lâ€™influenceuse est poursuivie pour des faits liÃ©s Ã  lâ€™atteinte aux bonnes mÅ“urs, Ã  lâ€™outrage public Ã  la pudeur ainsi quâ€™Ã  la diffusion, via les rÃ©seaux sociaux, de contenus jugÃ©s contraires aux valeurs morales.

Cette affaire sâ€™inscrit dans le cadre dâ€™une sÃ©rie de poursuites engagÃ©es ces derniÃ¨res annÃ©es contre certains crÃ©ateurs de contenu en ligne, accusÃ©s par les autoritÃ©s de publier des vidÃ©os considÃ©rÃ©es comme portant atteinte Ã  lâ€™ordre public et aux bonnes mÅ“urs.

Aucune information supplÃ©mentaire nâ€™a Ã©tÃ© communiquÃ©e Ã  ce stade concernant les suites de la procÃ©dure judiciaire.

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