Tunisie : une influenceuse TikTok placÃ©e en dÃ©tention en exÃ©cution dâ€™un jugement par contumace

La justice tunisienne a ordonnÃ© lâ€™incarcÃ©ration dâ€™une crÃ©atrice de contenu et influenceuse active sur la plateforme TikTok, en application dâ€™un jugement rendu par contumace la condamnant Ã trois ans de prison.

Selon les informations rapportÃ©es par MosaÃ¯que FM, le parquet prÃ¨s le tribunal de premiÃ¨re instance de Tunis a Ã©mis, lundi 1er juin 2026, un mandat de dÃ©pÃ´t Ã lâ€™encontre de la concernÃ©e afin de mettre Ã exÃ©cution la peine prononcÃ©e Ã son encontre.

Lâ€™influenceuse est poursuivie pour des faits liÃ©s Ã lâ€™atteinte aux bonnes mÅ“urs, Ã lâ€™outrage public Ã la pudeur ainsi quâ€™Ã la diffusion, via les rÃ©seaux sociaux, de contenus jugÃ©s contraires aux valeurs morales.

Cette affaire sâ€™inscrit dans le cadre dâ€™une sÃ©rie de poursuites engagÃ©es ces derniÃ¨res annÃ©es contre certains crÃ©ateurs de contenu en ligne, accusÃ©s par les autoritÃ©s de publier des vidÃ©os considÃ©rÃ©es comme portant atteinte Ã lâ€™ordre public et aux bonnes mÅ“urs.

Aucune information supplÃ©mentaire nâ€™a Ã©tÃ© communiquÃ©e Ã ce stade concernant les suites de la procÃ©dure judiciaire.